Denso и Infineon будут создавать электронику

Denso и Infineon объявили об укреплении долгосрочного партнёрства в области создания передовой электроники для автомобилей.

Каждая из этих компаний по-разному вовлечена в рынок электроники для автомобильного транспорта.

Если Denso разрабатывает технологии и поставляет компоненты и системы, то Infineon преимущественно занята разработкой и производством полупроводниковых дискретных и интегрированных решений. Обе они имеют общие точки приложения сил, и каждая из них получит выигрыш от совместной деятельности.

Приложением усилий компаний станут такие новые сферы автомобильной электроники, как самоуправляемые автомобили и электромобили. Надо подчеркнуть, что компании Denso и Infineon сотрудничают свыше 10 лет. В 2012 году Infineon получила престижную фирменную премию Denso за разработку автоматически позиционируемых датчиков давления в шинах. Электроника сама определяла, к какому колесу относится тот или иной датчик в беспроводной сети автомобиля, и привязывала данные к системе оповещения водителя.

Для подтверждения серьёзности планов по совместной долгосрочной работе Denso приобрела некоторую часть акций Infineon. Сумма сделки не раскрывается, сообщается только, что она составляет несколько десятков миллионов евро (mid-double-digit million Euro). Для Infineon с её рыночной капитализацией около $23 млрд. – это не более чем жест доброй воли Denso. Основным показателем сотрудничества компаний станет рост закупок со стороны Denso контроллеров, датчиков, силовых элементов и других полупроводниковых решений Infineon.

За последние годы Denso заметно разрослась – до 220 подразделений в 35 странах и регионах, и этот процесс продолжается.