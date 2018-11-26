Межбанк: доллар замедлил рост

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.01 в реальную сферу, выросли до 28,39/28,42 UAH/USD, наверняка рассчитывая на пролонгацию СКВ-интервенций «доброго» регулятора и его верных «вассалов» госбанков.

К 10.13 котировки доллара снова немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,37/28,40 UAH/USD. «Спекулянты межбанка снова раскатали губу, ожидая долларов регулятора и госбанков», – констатировал наш консультант.

По состоянию на 10.32 безналичный «американец», сохранив восходящий тренд, поднялся к 28,39/28,41 UAH/USD.

Около 10.51 котировки безналичного доллара все еще не покинули отметку 28,39/28,41 UAH/USD. Со слов участников сессии, они регулятора на указанный час на рынке не заметили.

Около 11.19 котировки доллара на межбанке нехотя приподнялись к 28,40/28,41 UAH/USD, демонстрируя очевидное «насыщение» роста – скорее всего, рост изжил сам себя при поддержке снижения цен наличного рынка.

Замедление «зеленого» ралли на межбанке, произошедшее предположительно без вмешательства госбанков и регулятора, сопровождалось стабилизацией на рынке гривневого ресурса, о которой дали понять не тронувшиеся с отметки 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,30 / 28,33

евро – 31,90 / 31,93

российский рубль – 0,419 / 0,420

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