Ученые показали 3D-модель черной дыры (видео)

Ученые из Нидерландов создали наиболее реалистичную модель черной дыры.

Об этом сообщает Science Alert.

“Модель черной дыры, астрофизика Йорди Давелаар из университета Радбода в Нидерландах, стала самой реалистичной за всю историю исследований этих объектов”, – говорится в сообщении.

Ученые из Нидерландов впервые визуализировали в виртуальной реальности черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути. Прототипом модели стал астрофизический объект “Стрелец А”, что в самом центре нашей галактики.

Ученые из Нидерландов смогли построить компьютерную модель “Стрельца А”, которую окружает несколько десятков звезд и несколько больших облаков газа.