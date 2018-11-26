Избран Президент Грузии

По результатам подсчета 100% голосов на выборах в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
По данным ЦИК Грузии, за нее проголосовали 59,52% избирателей.
В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.
Кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.
Ранее после обнародования результатов экзит-пола бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов.
Справка finance.ua
- В 2018 году главу государства в последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования.
- В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику.