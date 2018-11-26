Новое поколение Porsche 911 представили в Лос-Анджелесе

Одной из главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе стало новое поколение культового спорткара Porsche 911.

Заднемоторный автомобиль дебютировал сразу в нескольких версиях.

Несмотря на то, что по дизайну новое поколение заднемоторного спорткара с оппозитным мотором практически не отличается от предшественника, в техническом плане версия 992 стала одной из самых совершенных за всю историю модели.

В Лос-Анджелесе были представлены сразу две версии спорткара — 911 Carrera S и Carrera 4S — с 3-литровым 6-цилиндровым оппозитным мотором мощностью 443 л.с., что на 23 л.с. больше, чем у 911 Carrera S (991).

Заднеприводный вариант с места до 100 км/ч разгоняется за 3,5 секунды, а полноприводное купе делает это же за 3,4 секунды. С опциональным пакетом Sport Chrono Package разгон занимает на 0,2 секунды меньше. В итоге новый Porsche 911 Carrera 4S на 0,6 секунды быстрее, чем Porsche 911 GT3 (991).

Несмотря на то, что максимальная скорость почти не изменилась, разгонная динамика улучшилась. Новый 911 (992) получит 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением, но при этом в Porsche не исключают, что спорткар в итоге получит и механическую коробку передач.

Из других нововведений можно отметить сделанные заподлицо с кузовом дверные ручки, а также новые системы активной безопасности, включая новый режим Wet Mode для движения по влажному покрытию. Кроме того спорткар оснастили системой ночного видения и новой мультимедийной системой.