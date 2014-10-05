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К 2050 году ЕС намерен построить экономику с нулевыми углеродными выбросами

К 2050 году ЕС намерен построить экономику с нулевыми углеродными выбросами

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала стратегию построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, на что ей потребуется до €290 млрд дополнительных инвестиций в год.

Документ представили на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович и еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

«Евросоюз должен оставаться в первых рядах в мире по сокращению углеродных выбросов. Цель создания к 2050 году экономики с нулевыми выбросами соответствует этим амбициям, — заявил Шефчович. — Для достижения этой цели нам потребуется инвестировать дополнительно от €175 морд до €290 млрд в год, но эта сумма лишь кажется большой, в действительности это незначительный процент от энергетических затрат Евросоюза. Мы можем покупать энергоресурсы и сжигать их, или мы можем создать собственную альтернативную энергетику».

В свою очередь еврокомиссар Каньете изложил основные направления работы по ликвидации углеродных выбросов. «Мы определили шесть основных строительных блоков, которые позволят достичь этой цели», — подчеркнул Каньете.

Во-первых, речь идет о декарбонизации энергетики, к 2050 году Еврокомиссия планирует получать до 80% всей энергии из альтернативных источников. Во-вторых, предстоит значительно повысить эффективность использования энергии во всех сферах экономики. Третий и четвертый блоки посвящены сокращению выбросов в промышленности и на транспорте соответственно.

Пятый блок посвящен эффективному использованию земли в Евросоюзе. Помимо традиционного пищевого производства земля будет иметь повышенное значение для выращивания биомассы для дальнейшей переработки в биодизель. Однако еще одним ключевым элементом использование земли является расширение площадей для высадки лесов, необходимых для естественной регенерации углерода в атмосфере. Наконец, последний, шестой блок посвящен развитию технических и биологических систем улавливания углеродных выбросов.

По материалам Капитал
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