Эксперты объяснили, чего ждать от цен на квартиры

Обеспеченность жильем в нашей стране – одна из самых низких в Европе, а жилой фонд в Украине уже порядком устарел. Например, в ЕС на каждого жителя приходится 40 м.кв. жилплощади, в Украине – чуть меньше 24 м.кв.

А вот по темпам строительства страна уже обгоняет Европейский Союз – 2,9 новых квартир на 1000 человек в Украине – против 2,8 в Европе. Но дома строятся, а квартиры в них люди все-таки не покупают, отмечают аналитики портала M2bomber.

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“Это и является причиной того хаоса в сфере недвижимости”, – считают эксперты.

Ситуация заметно влияет на цены на рынке новостроек. Так, с апреля до середины лета-2018 цены на столичные новостройки понемногу падали, а затем поднялись опять. С июле медианная стоимость новых квартир составляла 22 280 грн/кв.м, в сентябре же “медиана” достигла отметки 24 000 грн/кв.м,, и остается такой по сей день. Цена м² в долларах также выросла к осени, но тоже не намного (864 долл/кв.м сейчас против 833 долл/м² в июле).

“Вместе с тем, стройкомпании и так теряют в прибыли, продавая новое жилье. По оценкам Минрегиона, стоимость строительства 1 м² в Киеве – около 13 000 гривен. Прибавим сюда другие расходы застройщиков, например, на приобретение земельного участка, на обеспечение работы отдела продаж, на рекламу и маркетинг, и т.д. В итоге получится, что возведение одного м² в Киеве вряд ли обходится стройкомпаниям дешевле 15 000 гривен. А если так, то получается, что в Дарницком районе новые квартиры продают не намного дороже, а в Деснянском – даже дешевле себестоимости”, – отмечают эксперты.

Специалисты видят несколько вариантов дальнейшего развития событий:

Заморозка строек. Уменьшение прибыльности – это большой удар для небольших и молодых стройкомпаний, у которых совсем скудная “финансовая подушка”. Не получив ожидаемый доход от продажи квартир, такие застройщики, вероятно, не смогут закончить уже возводящиеся объекты. И в украинском строительном кризисе “выживут сильнейшие”.

Дальнейшее сокращение метража квартир. В новых домах и так большинство квартир – однокомнатные. Многие из них имеют площадь 25 м², 23 м², а то и меньше. Возможно, на рынке появится ещё больше таких малометражек.