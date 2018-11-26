Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Ирландия первой отказалась от ископаемого топлива

Ирландия первой отказалась от ископаемого топлива

Ирландия станет первой страной мира, которая полностью откажется от ископаемого топлива. Все политические силы страны поддержали законопроект, согласно которому национальный инвестиционный фонд должен продать примерно 318 миллионов евро инвестиций в угольную, нефтяную и газовую промышленность и торфо-активы в течение пятилетнего периода.

Уже до конца года этот закон должен подписать президент.

Читайте также: Испания объявила о закрытии всех атомных электростанций до 2028 года

Президент Майкл Хиггинс заявил, что Ирландия играет важную роль в борьбе с изменением климата. Он сказал, что законопроект, который впервые был представлен в 2016 году, был «чрезвычайно» необходим и служит «свидетельством межпартийного сотрудничества и поддержки».

«Хоть мы и являемся небольшой нацией, мы имеем огромное влияние на наиболее уязвимых граждан в мире. Морально важно, чтобы мы срочно реагировали на изменения климата, поскольку это наиболее уязвимые люди, которые не могут позволить себе ждать, когда мы будем действовать соответствующе», – сказал президент.

Сенатор Грейс О’Салливан приветствует окончательное принятие законопроекта: «Данный законопроект поможет защитить нас от изменения климата, позволит нам стать примером для мира и защитить ирландских налогоплательщиков от огромных потерь, когда мир движется к пост-углеродному будущему».

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина