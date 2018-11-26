Ирландия первой отказалась от ископаемого топлива

Ирландия станет первой страной мира, которая полностью откажется от ископаемого топлива. Все политические силы страны поддержали законопроект, согласно которому национальный инвестиционный фонд должен продать примерно 318 миллионов евро инвестиций в угольную, нефтяную и газовую промышленность и торфо-активы в течение пятилетнего периода.

Уже до конца года этот закон должен подписать президент.

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Президент Майкл Хиггинс заявил, что Ирландия играет важную роль в борьбе с изменением климата. Он сказал, что законопроект, который впервые был представлен в 2016 году, был «чрезвычайно» необходим и служит «свидетельством межпартийного сотрудничества и поддержки».

«Хоть мы и являемся небольшой нацией, мы имеем огромное влияние на наиболее уязвимых граждан в мире. Морально важно, чтобы мы срочно реагировали на изменения климата, поскольку это наиболее уязвимые люди, которые не могут позволить себе ждать, когда мы будем действовать соответствующе», – сказал президент.

Сенатор Грейс О’Салливан приветствует окончательное принятие законопроекта: «Данный законопроект поможет защитить нас от изменения климата, позволит нам стать примером для мира и защитить ирландских налогоплательщиков от огромных потерь, когда мир движется к пост-углеродному будущему».