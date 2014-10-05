Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 156 0

Названа страна в ЕС с наибольшим количеством занятого населения

Названа страна в ЕС с наибольшим количеством занятого населения

Уровень занятости населения Германии вырос в прошлом году до 79% по сравнению с 73% десять лет назад.

Об этом сообщает Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Таким образом, ФРГ по этому показателю занимает в Европейском союзе второе месте после Швеции (82%).

В целом в ЕС уровень занятости за десять лет поднялся до 72% с 70%. Показатель учитывает данные о трудоустройстве жителей в возрасте от 20 до 64 лет.

Destatis объясняет рост уровня занятости в Германии тем, что в стране стало больше трудоустроенных женщин, молодежи и людей предпенсионного возраста.

Так, среди женщин занятость поднялась до 75% с 67%. В итоге страна занимает в данной категории третью позицию после Швеции (80%) и Литвы (76%). В то же время почти каждая вторая женщина в ФРГ (47%) работает неполный рабочий день, при этом средний показатель по Евросоюзу составляет 31%, отмечает Deutsche Welle.

В 2017 году в Германии работали 75% молодежи от 20 до 24 лет, а также 58% людей в возрасте от 60 до 64 лет.

Во всех странах ЕС в прошлом году работало 43% пожилых против 29% десятилетие назад. Занятость среди молодежи составляет сейчас 52%.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина