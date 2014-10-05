Названа страна в ЕС с наибольшим количеством занятого населения

Уровень занятости населения Германии вырос в прошлом году до 79% по сравнению с 73% десять лет назад.

Об этом сообщает Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Таким образом, ФРГ по этому показателю занимает в Европейском союзе второе месте после Швеции (82%).

В целом в ЕС уровень занятости за десять лет поднялся до 72% с 70%. Показатель учитывает данные о трудоустройстве жителей в возрасте от 20 до 64 лет.

Destatis объясняет рост уровня занятости в Германии тем, что в стране стало больше трудоустроенных женщин, молодежи и людей предпенсионного возраста.

Так, среди женщин занятость поднялась до 75% с 67%. В итоге страна занимает в данной категории третью позицию после Швеции (80%) и Литвы (76%). В то же время почти каждая вторая женщина в ФРГ (47%) работает неполный рабочий день, при этом средний показатель по Евросоюзу составляет 31%, отмечает Deutsche Welle.

В 2017 году в Германии работали 75% молодежи от 20 до 24 лет, а также 58% людей в возрасте от 60 до 64 лет.

Во всех странах ЕС в прошлом году работало 43% пожилых против 29% десятилетие назад. Занятость среди молодежи составляет сейчас 52%.