Харьков получил дефицитный бюджет на 2019 год

Харьковский городской совет сегодня, 28 ноября, на очередной сессии утвердил бюджет города Харькова на 2019 год.

За утверждение проекта бюджета Харькова на 2019 год сегодня проголосовали депутаты Харьковского городского совета.

По информации заместителя городского головы – директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, общий объем доходов бюджета города Харькова на 2019 год установлен в размере 12,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Расходы бюджета города Харькова установлены в сумме 13,8 млрд грн.

В горсовете отметили, что дополнительные расходы возникли в связи с передачей городу полномочий, не обеспеченных финансовым ресурсом”.

“В связи с этим городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн”, – говорится в сообщении.

При этом Харьковский городской совет согласовал выпуск облигаций внутреннего займа на 1 млрд грн. Во время сессии Таукешева подчеркнула, что деньги заимствуются сроком на 3 года для строительства объектов транспорта, дорог и объектов социальной инфраструктуры.