Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 78 0

Семьям пленных моряков предложили выплатить по 100 тыс. грн

Семьям пленных моряков предложили выплатить по 100 тыс. грн

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести изменения в постановления о порядке предоставления помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных, и выделить семьям пленных моряков по 100 тыс. грн.

Об этом она сегодня сказала журналистам после заседания правительства.

По словам Омбудсмена, в Украине действует программа поддержки предоставления семьям политзаключенных госпомощи, которой предусмотрено на семью 100 тыс. грн.

“Согласно постановлению правительства, которая сейчас действует в отношении политзаключенных, на них принимается решение комиссии, которая создана при МинВОТ, это 100 тыс. И они сами эти 100 тыс. грн используют. Я внесла такое предложение (предложение в Правительство для внесения изменений в постановление о помощи политзаключенных включить и военных пленных – ред.)”, – сказала она.

Справка finance.ua

  • 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
  • В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человеках – трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20, находящиеся в разных местах, которые не известны. Часть военных осудил подконтрольный РФ “суд” в оккупированном Крыму.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина