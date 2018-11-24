Семьям пленных моряков предложили выплатить по 100 тыс. грн

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести изменения в постановления о порядке предоставления помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных, и выделить семьям пленных моряков по 100 тыс. грн.

Об этом она сегодня сказала журналистам после заседания правительства.

По словам Омбудсмена, в Украине действует программа поддержки предоставления семьям политзаключенных госпомощи, которой предусмотрено на семью 100 тыс. грн.

“Согласно постановлению правительства, которая сейчас действует в отношении политзаключенных, на них принимается решение комиссии, которая создана при МинВОТ, это 100 тыс. И они сами эти 100 тыс. грн используют. Я внесла такое предложение (предложение в Правительство для внесения изменений в постановление о помощи политзаключенных включить и военных пленных – ред.)”, – сказала она.

Справка finance.ua

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.