Военное положение: Кто имеет право останавливать авто

В 10 областях Украины на 30 дней было введено военное положение. А это означает, что водителям нужно приготовится к новым правилам, чтобы избежать в будущем неприятностей.

В частности, “тормозить“ авто в это время сможет не только полиция, но и другие структуры. А именно – МВД (в том числе и Нацполиция), СБУ, Нацгвардия, Госпогранслужба, Гостаможслужба, Государственная фискальная служба и Вооруженные силы.

Все эти силовые структуры имеют полномочия останавливать автомобили,проверять документы, при необходимости проводить досмотр авто и вещей.

Об этом говорит Постановление КМУ № 544 от 22.07. Конкретных правил на этот счет нет, но скорее всего полномочия будут иметь не все работники вышеназванных структур, а только отдельные патрули.

Но в любом случае водителям стоит не “мерятся правами“ в данной ситуации и вести себя максимально рационально: выполнять требования, не идти на конфликт. Спрашивать о причине остановки также нет смысла – законным ответом будет “военное положение”.

Справка finance.ua