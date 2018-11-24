Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 220 0

В Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги

В Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги

Ночью в Днепре на бульваре Славы неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка и завладели деньгами. По городу объявили план “Перехват”.

Об этом сообщает “Информатор”.

Полицейские рассказали, что это уже второй случай, “проработанный” по одному сценарию. Неизвестные вставили в картоприемник банкомата трубу, через которую запустили газ, в результате чего произошел взрыв. После взрыва преступники завладели деньгами и скрылись с места происшествия.

По предварительной информации, злоумышленников было трое или больше. Один из них потерял на месте преступления шапку.

Взрыв был настолько сильный, что у магазина, в котором стоит банкомат, открылись двери и разбились окна, а также пострадало имущество.

По предварительной информации, грабители могли скрыться на автомобиле “ГАЗель” белого цвета. Житель дома неподалеку рассказал, что он услышал очень громкий взрыв, после чего выглянул в окно и увидел, как три человека убегали в сторону косы.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина