В Днепре неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги

Ночью в Днепре на бульваре Славы неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка и завладели деньгами. По городу объявили план “Перехват”.

Об этом сообщает “Информатор”.

Полицейские рассказали, что это уже второй случай, “проработанный” по одному сценарию. Неизвестные вставили в картоприемник банкомата трубу, через которую запустили газ, в результате чего произошел взрыв. После взрыва преступники завладели деньгами и скрылись с места происшествия.

По предварительной информации, злоумышленников было трое или больше. Один из них потерял на месте преступления шапку.

Взрыв был настолько сильный, что у магазина, в котором стоит банкомат, открылись двери и разбились окна, а также пострадало имущество.

По предварительной информации, грабители могли скрыться на автомобиле “ГАЗель” белого цвета. Житель дома неподалеку рассказал, что он услышал очень громкий взрыв, после чего выглянул в окно и увидел, как три человека убегали в сторону косы.