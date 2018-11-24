Евросоюз прекратит предоставлять средства Молдове

Молдова не получит обещанную от Европейского союза финансовую помощь до тех пор, пока власти не выполнят поставленных им условий.

Об этом идет речь в пресс-релизе, опубликованом ЕС.

Среди таких условий проведение прозрачных парламентских выборов, борьба с коррупцией, реформа судебной системы. Среди перечисленных проблем выделены требующие срочного решения — это проведение тщательного расследования хищения около одного млрд евро из банковской системы Молдовы в 2014 году, организация честных парламентских выборов в феврале 2019 года и борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

Отметим, что меморандум о предоставлении Молдове со стороны ЕС макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, из которых 40 млн евро — в виде гранта, а 60 млн евро— льготного кредита, был подписан в ноябре 2017 года в Брюсселе. Однако затем отношения Кишинева и Брюсселя ухудшились.

После аннулирования молдавскими властями в июне 2018 года результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил представитель оппозиции, Еврокомиссия решила приостановить выделение денег.