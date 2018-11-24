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Евросоюз прекратит предоставлять средства Молдове

Евросоюз прекратит предоставлять средства Молдове

Молдова не получит обещанную от Европейского союза финансовую помощь до тех пор, пока власти не выполнят поставленных им условий.

Об этом идет речь в пресс-релизе, опубликованом ЕС.

Среди таких условий проведение прозрачных парламентских выборов, борьба с коррупцией, реформа судебной системы. Среди перечисленных проблем выделены требующие срочного решения — это проведение тщательного расследования хищения около одного млрд евро из банковской системы Молдовы в 2014 году, организация честных парламентских выборов в феврале 2019 года и борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

Отметим, что меморандум о предоставлении Молдове со стороны ЕС макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, из которых 40 млн евро — в виде гранта, а 60 млн евро— льготного кредита, был подписан в ноябре 2017 года в Брюсселе. Однако затем отношения Кишинева и Брюсселя ухудшились.

После аннулирования молдавскими властями в июне 2018 года результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил представитель оппозиции, Еврокомиссия решила приостановить выделение денег.

По материалам Ура-информ
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