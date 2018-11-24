За 9 месяцев в экономику Донецкой области инвестировано 15 млрд грн

В январе–сентябре 2018 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования освоено 15583,2 млн грн капитальных инвестиций, что в 1,8 раза больше, чем в январе–сентябре предыдущего года.

На Донецкую область в январе–сентябре 2018 года приходилось 4,6% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял в стране пятое место после Киева, Днепропетровской, Киевской и Львовской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в январе–сентябре 2018 года освоено 9395,0 млн грн, или 60,3% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 34,5%).

Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 4213,2 млн грн, или 44,8% общего объема капитальных инвестиций в индустрию. В угольную отрасль направлено 2969,6 млн грн, или 31,6% всех инвестиций в промышленность.

Вместе с тем инвестиции в жилищное строительство в январе–сентябре 2018 года составили 178,6 млн грн, или лишь 1,1% всех капитальных вложений (по Украине – 10,7%).

В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В январе–сентябре 2018 года они составили 13536,0 млн грн, или 86,9% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств местных бюджетов освоено 1665,5 млн грн, или 10,7%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 202,3 млн грн, или 1,3%. На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 90,7 млн.грн, или 0,6% всех капитальных инвестиций.