Audi показала тизер своего электрического седана

Компания Audi готовит к премьере прототип своего нового электрического седана e-tron GT.

Новый электромобиль Audi дебютирует в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Audi продолжает активно развивать линейку электромобилей. Вслед за дебютом серийного кроссовера Audi e-tron компания анонсировала премьеру концепт-кара Audi e-tron GT, который покажет то, как будет выглядеть серийный седан бренда с электромотором.

За несколько дней до официальной премьеры в Audi опубликовали короткий видеоролик с тизером новинки. Особой информации этот сюжет не дает, но намекает на дизайн грядущего электромобиля, который будет выдержан в стилистике всех моделей марки.

Audi e-tron GT станет предвестником серийного электрокара, рыночный дебют которого состоится в 2020 году. По предварительной информации, в основу модели ляжет платформа PPE от Porsche Taycan. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 400 километров, а по динамическим характеристикам превзойдет Tesla Model S P100D.

Модель оснастят блоком аккумуляторов с поддержкой 350-киловаттных зарядных станций. До 80 процентов батареи можно будет наполнить за 12 минут.

Оптика похожа на ту, что использована в последних поколениях Audi A6, Audi A8 и Audi Q8, а в целом силуэт e-tron GT напоминает серийную Audi A7. О том, какая платформа ляжет в основу новой модели — MEB, которую разрабатывает Volkswagen Group, или Premium Platform Electric (PPE) от электромобиля Porsche — пока неизвестно.