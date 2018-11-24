Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 25 0

Audi показала тизер своего электрического седана

Audi показала тизер своего электрического седана

Компания Audi готовит к премьере прототип своего нового электрического седана e-tron GT.

Новый электромобиль Audi дебютирует в ближайшие дни на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Audi продолжает активно развивать линейку электромобилей. Вслед за дебютом серийного кроссовера Audi e-tron компания анонсировала премьеру концепт-кара Audi e-tron GT, который покажет то, как будет выглядеть серийный седан бренда с электромотором.

За несколько дней до официальной премьеры в Audi опубликовали короткий видеоролик с тизером новинки. Особой информации этот сюжет не дает, но намекает на дизайн грядущего электромобиля, который будет выдержан в стилистике всех моделей марки.


Audi e-tron GT станет предвестником серийного электрокара, рыночный дебют которого состоится в 2020 году. По предварительной информации, в основу модели ляжет платформа PPE от Porsche Taycan. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 400 километров, а по динамическим характеристикам превзойдет Tesla Model S P100D.

Модель оснастят блоком аккумуляторов с поддержкой 350-киловаттных зарядных станций. До 80 процентов батареи можно будет наполнить за 12 минут.

Оптика похожа на ту, что использована в последних поколениях Audi A6, Audi A8 и Audi Q8, а в целом силуэт e-tron GT напоминает серийную Audi A7. О том, какая платформа ляжет в основу новой модели — MEB, которую разрабатывает Volkswagen Group, или Premium Platform Electric (PPE) от электромобиля Porsche — пока неизвестно.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина