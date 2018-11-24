Ericsson и Fujitsu стали партнерами на рынке 5G

Компании Ericsson и Fujitsu объявили о сотрудничестве для развития сетей пятого поколения (5G). По условиям соглашения, партнеры объединят свои портфели продуктов в области радиосвязи и базовых сетей для предоставления 5G-сервисов и решений.

На первом этапе Ericsson и Fujitsu будут предлагать технологии для японского рынка, а затем планируется расширение партнерства по всему миру.

Согласно заявлению Fujitsu, компания будет поддерживать открытые стандарты и стремиться обеспечить функциональную совместимость своего оборудования сетей радиодоступа 5G на международной арене.

За последние годы Ericsson начала работать с несколькими японскими операторами над сетями 5G. Год назад Softbank и Ericsson объявили о планах провести совместное испытание 5G в диапазоне 4,5 ГГц в городских районах Токио. Это исследование включало в себя два испытания в двух новых частотных диапазонах, а также виртуализированной сети радиодоступа (Cloud RAN), формирование луча (Beam Forming), Massive MIMO и службы поддержки.