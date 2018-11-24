Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

Ericsson и Fujitsu стали партнерами на рынке 5G

Ericsson и Fujitsu стали партнерами на рынке 5G

Компании Ericsson и Fujitsu объявили о сотрудничестве для развития сетей пятого поколения (5G). По условиям соглашения, партнеры объединят свои портфели продуктов в области радиосвязи и базовых сетей для предоставления 5G-сервисов и решений.

На первом этапе Ericsson и Fujitsu будут предлагать технологии для японского рынка, а затем планируется расширение партнерства по всему миру.

Согласно заявлению Fujitsu, компания будет поддерживать открытые стандарты и стремиться обеспечить функциональную совместимость своего оборудования сетей радиодоступа 5G на международной арене.

За последние годы Ericsson начала работать с несколькими японскими операторами над сетями 5G. Год назад Softbank и Ericsson объявили о планах провести совместное испытание 5G в диапазоне 4,5 ГГц в городских районах Токио. Это исследование включало в себя два испытания в двух новых частотных диапазонах, а также виртуализированной сети радиодоступа (Cloud RAN), формирование луча (Beam Forming), Massive MIMO и службы поддержки.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина