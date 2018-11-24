Новая криптовалюта ворвалась в топ-10 по капитализации

Криптовалюта Bitcoin SV, которая появилась после хардфорка Bitcoin Cash 15 ноября, заняла 7-е место по капитализации, но тут же упала на 9-ю позицию, закрепившись в топ-10 рынка.

Стоимость новой криптовалюты Bitcoin SV около 3:20 утра 27 ноября составила $2,13 млрд, занимая 7-ю позицию на рынке, после чего ее капитализация опустилась до $1,58 млрд (9-е место). Bitcoin SV пропустил вперед Tether и Litecoin.

Замыкает топ-10, согласно данным Coinmarketcap, криптовалюта Cardano, которая стоит $893 млн.

Bitcoin SV сейчас очень волатилен.

Еще 23 ноября “монета” стоила порядка $38, как уже 26 ноября она подскочила до $123 (в три раза). Но к 14:12 27 ноября Bitcoin SV стоил в среднем $90,7 (-23,14%).

Оригинальный Bitcoin Cash занимает 4-ю позицию с капитализацией в $2,99 млрд (-17,38% за последние 24 часа).

Война хешрейтов между Bitcoin ABC и Bitcoin SV, возможно, близка к своему завершению после того, как команда последнего объявила об отказе от претензий на оригинальную цепь Bitcoin Cash и намерении сфокусироваться на создании собственных приложений, сообщает Forklog.

Владелец Coingeek Келвин Эйр говорит, что два блокчейна, образовавшиеся в результате хардфорка Bitcoin Cash 15 ноября, имеют совершенно разные цели, и что нет ничего, что могло бы объединить их в будущем. В этой связи Bitcoin SV больше не претендует на название Bitcoin Cash (BCH), и что именно Bitcoin SV теперь является оригинальным биткоином, каким его задумывал Сатоши Накамото.