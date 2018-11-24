Украинцы смогут зарабатывать на крышах своих домов

В Украине появились солнечные батареи мощностью 370 Ватт при размере около 2 м². Совсем недавно этот показатель достигал всего лишь 300 Ватт при этом же размере. Столь существенное увеличение мощности фотоэлектрических модулей (ФЭМ) может послужить активному развитию солнечной энергетики в Украине. Рост КПД батарей, а как следствие экономия места, открывает дорогу солнечной энергетике в частные домохозяйства украинцев.

Данный тип фотомодуля первыми в Украину импортировала компания Altek, учредителем которой является известный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Компания позиционирует себя не просто как участник рынка, но как часть всеукраинского движения по поиску вариантов решения энергетических проблем в стране. Как раз одним из таких вариантов являются новые мощные ФЭМ.

Какую пользу они могут принести обычному украинцу? Если раньше главным аргументом в пользу солнечных фотопанелей была их экологичность, то с увеличением их мощности домашние электростанции становятся материально выгодными для простых обывателей.

Окупаемость солнечной электростанции построенной на батареях мощностью 370 Ватт составляет 4-6 лет. А далее украинцы могут просто получать прибыль с помощью «зеленого тарифа». Это работает следующим образом: при установке солнечной электростанции в частном домовладении, она подключается к сети дома, а также к «общей» сети. В дальнейшем происходит фиксация произведенной и потребленной электроэнергии за месяц. В случае если энергии было произведено больше, чем потреблено, электросеть платит хозяину электростанции за излишки выработанной энергии.

«Самая распространенная в Украине мощность домашней солнечной электростанции – 10 кВт в час (для сравнения, бытовой холодильник в среднем потребляет 0,04 кВт⋅ч). С новыми фотомодулями эту мощность можно получить с солнечной электростанции площадью около 53 м², то есть с помощью 27 таких фотопанелей», – рассказал руководитель киевского филиала компании Altek Андрей Мирошниченко.

Электростанция из 27 фотопанелей мощностью 370 Ватт может обеспечить производство около 300 кВт⋅ч в зимние месяцы, и до 1600 кВт⋅ч в летние. То есть, зимой с помощью данных ФЭМ как минимум можно полностью покрывать расходы электроэнергии своего домохозяйства, а летом – получать неплохую доплату.

Согласно постановлению «Об установлении «зеленых» тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств» в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019г. – тариф «доплаты» за произведенную, но не расходованную электроэнергию составляет 554,26 коп / кВт · ч.

Системы на базе таких панелей могут обеспечивать как самое маленькое домохозяйство, так и огромные промышленные электростанции. Однако нужно учитывать: «зеленые тарифы» действуют только для электростанций частных домохозяйств, мощность которых не превышает 30 кВт · ч.