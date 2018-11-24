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Испания объявила о закрытии всех атомных электростанций к 2028 году

Испания объявила о закрытии всех атомных электростанций к 2028 году

Испанское правительство утвердило план закрытия всех атомных электростанций страны к 2028 году. Власти страны не намерены продлевать лицензии атомных электростанций, когда срок их эксплуатации достигнет 40 лет. Таким образом, решение предусматривает поэтапное закрытие в период с 2023 по 2028 годы всех пяти ныне действующих в стране АЭС (семи реакторов).

Как сообщил представитель министерства экологических преобразований Испании Хосе Мигель Монкада, правительство приняло решение больше не сооружать подобных объектов.

Отметим, что последняя АЭС в Испании была построена в 1988 году в провинции Гвадалахара.

Такое судьбоносное решение было принято несмотря на то, что в Испании с момента ввода в эксплуатацию первой атомной электростанции «Сурита» в 1969 году не случилось ни одной серьезной аварии. Самым крупным ЧП считается пожар на АЭС «Вандельос I» в 1989 году, который обшелся без человеческих жертв и без выбросов радиации.

Причем «Сурита», как и еще две старые АЭС, на данный момент уже закрыты, так как выработали свой ресурс.

Отметим, что за счет возобновляемых источников энергии испанцы сегодня получают 38,5% необходимого стране электричества. На атомные и тепловые электростанции ныне приходится соответственно 22 и 39,5% вырабатываемой электроэнергии.

По материалам Комментарии
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