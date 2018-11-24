Северный поток временно перекроют из-за аварии

Российский газопровод Северный поток утром 27 ноября остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения принимающего терминала в Грайфсвальде.

Об этом сообщает газотранспортная компания Gascade.

Работы планируется провести с 9:00 до 11:00 по времени Берлина.

17 ноября незначительный сбой в системе энергоснабжения принимающего терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал оказался без электроэнергии, и к десяти часам была прекращена транспортировка газа по газопроводу Северный поток.

Газопроводом прокачивается около 170 млн куб. м в сутки, или около 7 млн ​​куб. м в час.