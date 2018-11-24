Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 386 0

Северный поток временно перекроют из-за аварии

Северный поток временно перекроют из-за аварии

Российский газопровод Северный поток утром 27 ноября остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения принимающего терминала в Грайфсвальде.

Об этом сообщает газотранспортная компания Gascade.

Работы планируется провести с 9:00 до 11:00 по времени Берлина.

17 ноября незначительный сбой в системе энергоснабжения принимающего терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал оказался без электроэнергии, и к десяти часам была прекращена транспортировка газа по газопроводу Северный поток.

Газопроводом прокачивается около 170 млн куб. м в сутки, или около 7 млн ​​куб. м в час.

По материалам Интерфакс
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина