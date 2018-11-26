Отказались от бумажных денег: назвали страну, где почти нет наличных

В Швеции количество наличных денег, находящихся в обороте упало до 1% от объема экономики. Последний процент – самый сложный и дорогой в плане его замены безналичными платежами, сообщает New York Times.

Большая часть жителей Швеции отказалась от наличных. Так, 95% покупок в возрастной группе 18-24 года осуществляется только электронно.

Процесс отказа от бумажных денег ускорился, когда бизнесу позволили отказываться принимать их в оплату за товары и услуги. Любой ресторан или магазин в Швеции может повесить на входе табличку с надписью, что не принимает наличные. И таких торговых точек становится все больше.

Специалисты Всемирного экономического форума считают, что скоро в Швеции просто не останется мест, где принимают наличные.

Даже огромная торговая империя Ikea начала задумываться о полном отказе от наличных. Там подсчитали, что в шведском городе Евле лишь 1,2 человека из 1000 платят купюрами. Хранение и инкассация наличных требует времени и затрат. 15% времени сотрудников шло на задачи, связанные с оборотом бумажных денег. И в этом магазине Ikea от них отказались.

Но на практике 1,2 человека оказались незащищенными слоями населения. Президент Национальной организации пенсионеров Кристина Таллберг рассказывает, что многие пожилые люди ездили в Ikea в Евле специально, чтобы перекусить. Большая часть этих людей не дружит с электронными сервисами и пластиковыми карточками. Похожая ситуация и с иммигрантами.