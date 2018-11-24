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В Японии испытали систему передачи данных по протоколу 5G в движущийся транспорт

В Японии испытали систему передачи данных по протоколу 5G в движущийся транспорт

Крупнейший в Японии оператор связи NTT DoCoMo вместе с автоконцерном Mitsubishi Electric протестировал оборудование для передачи данных по протоколу 5G на рекордно высокой скорости — 27 и 25 Гбит/с — в движущийся автомобиль.

Испытания прошли в Токио. В будущем система позволит передавать данные на высокой скорости в общественный транспорт.

«Созданная нами лучеобразующая технология в аналоговом домене и технология межлучевой интерференции позволяет передавать сигнал через антенны базовых станций, установленные на стенах зданий. Устройства направляют лучи в мобильные терминалы на крышах транспортных средств», — отметили ученые.

В октябре американский оператор Verizon начал тестирование первой в мире сети интернета нового поколения 5G.

По материалам hightech.fm
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