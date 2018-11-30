Почему депозиты остаются самым востребованным инструментом инвестирования?

Сегодня существует множество способов вложить деньги. Считается, что надежно инвестировать в недвижимость или можно попробовать себя на рынке драгоценных металлов. Это хорошие инструменты в долгосрочной перспективе, но требующие больших капиталовложений, а в случае с металлами, еще и знаний, ведь для новичка эта игра в краткосрочной перспективе может оказаться достаточно сложной. На валютном рынке удачу испытал, наверное, каждый второй. Если вы не прирожденный везунчик, шансы невелики. Ну, а рынок криптовалют в Украине не только нестабилен, но и все еще остается вне закона. А вот старые добрые депозитные вклады остаются одним из самых надежных способов получения прибыли. Это простые и понятные инвестиции — вы точно понимаете срок размещения средств и условия выплаты процентов.

К новогодним и рождественским праздникам ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов — физических лиц. Все, кто в период проведения акции — с 20 ноября 2018 г. до 31 января 2019 года — оформят в банке вклад «Стабильный» в гривне на срок 6, 9 или 12 месяцев, имеют возможность выиграть ставку 20,19% или дополнительные бонусы до + 0,75% годовых в гривне!

«В канун Рождества мы все ждем маленького чуда, ведь это время, когда сбываются мечты. И мы рады тому, что можем подарить нашим клиентам приятные эмоции и немножко больше стабильности. Уже традиционно в ТАСКОМБАНКЕ проходит предновогодняя акция по депозиту «Стабильный». Приходите в отделение и проверьте свою удачу», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК».

Для тех, кто привык пользоваться онлайн-банком, ТАСКОМБАНК предлагает открыть депозит «Стабильный» в гривне через приложение ТAS2U и получить дополнительно + 2 % к базовой ставке. Чтобы получить повышенный доход, средства нужно разместить на 6, 9 или 12 месяцев. Приятный бонус — возможность зачислять деньги на депозит, используя не только карту ТАСКОМБАНКА, но и карты любого другого украинского банка. В случае необходимости можно продлить срок размещения депозита, если это предусмотрено условиями депозитной программы, не посещая банк.