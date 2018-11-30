Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 54 0 Актуально

Почему депозиты остаются самым востребованным инструментом инвестирования?

Почему депозиты остаются самым востребованным инструментом инвестирования?

Сегодня существует множество способов вложить деньги. Считается, что надежно инвестировать в недвижимость или можно попробовать себя на рынке драгоценных металлов. Это хорошие инструменты в долгосрочной перспективе, но требующие больших капиталовложений, а в случае с металлами, еще и знаний, ведь для новичка эта игра в краткосрочной перспективе может оказаться достаточно сложной. На валютном рынке удачу испытал, наверное, каждый второй. Если вы не прирожденный везунчик, шансы невелики. Ну, а рынок криптовалют в Украине не только нестабилен, но и все еще остается вне закона. А вот старые добрые депозитные вклады остаются одним из самых надежных способов получения прибыли. Это простые и понятные инвестиции — вы точно понимаете срок размещения средств и условия выплаты процентов.

К новогодним и рождественским праздникам ТАСКОМБАНК проводит акцию для клиентов — физических лиц. Все, кто в период проведения акции — с 20 ноября 2018 г. до 31 января 2019 года — оформят в банке вклад «Стабильный» в гривне на срок 6, 9 или 12 месяцев, имеют возможность выиграть ставку 20,19% или дополнительные бонусы до + 0,75% годовых в гривне!

«В канун Рождества мы все ждем маленького чуда, ведь это время, когда сбываются мечты. И мы рады тому, что можем подарить нашим клиентам приятные эмоции и немножко больше стабильности. Уже традиционно в ТАСКОМБАНКЕ проходит предновогодняя акция по депозиту «Стабильный». Приходите в отделение и проверьте свою удачу», — комментирует акцию Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК».

Для тех, кто привык пользоваться онлайн-банком, ТАСКОМБАНК предлагает открыть депозит «Стабильный» в гривне через приложение ТAS2U и получить дополнительно + 2 % к базовой ставке. Чтобы получить повышенный доход, средства нужно разместить на 6, 9 или 12 месяцев. Приятный бонус — возможность зачислять деньги на депозит, используя не только карту ТАСКОМБАНКА, но и карты любого другого украинского банка. В случае необходимости можно продлить срок размещения депозита, если это предусмотрено условиями депозитной программы, не посещая банк.

По материалам Таскомбанк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Таскомбанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина