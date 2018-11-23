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Маск назвал, кто будет первым человеком на Марсе

Маск назвал, кто будет первым человеком на Марсе

Маск планирует полететь на Марс на одной из своих ракет SpaceX.

Об этом он рассказал на канале HBO, пишет Axios.

“Я точно знаю, что делать, я говорю о переезде туда”, – сказал он.

Маск предусматривает, что полет может состояться через семь лет, а стоимость билета будет “около пары сотен тысяч долларов”.

При этом Маск оценил вероятность выжить миссии в 70%. Он не согласился с тем мнением, что путешествие на Марс может стать способом для богатых улететь от проблем на этой планете.

“Вероятность смерти на Марсе гораздо выше, чем на Земле”, – отметил он.

“Это будет трудно, есть хорошие шансы умереть, путешествуя в маленькой жестянке в глубоком космосе”, – сказал он.

Маск добавил, что даже в случае успешного прибытия на Марс, придется без остановки работать, чтобы построить базу.

Он сравнил такое путешествие с экспедицией в Антарктику в начале 20 века, но подчеркнул, что готов пойти на это без колебаний.

По материалам Економічна Правда
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