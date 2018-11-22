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Названы самые популярные бренды смартфонов

Названы самые популярные бренды смартфонов

Аналитики компании Counterpoint Research опубликовали исследование по результатам третьего квартала 2018 года на рынке смартфонов.

Samsung остается самым продаваемым брендом смартфонов в мире, сообщается на сайте Counterpoint Research.

В тройку лидеров в международном масштабе вошли компании Samsung, Huawei и Apple с рыночными долями 19%, 14% и 12%. Вслед за тройкой лидеров идут бренды Xiaomi, OPPO, Vivo и Lenovo. Но при этом Samsung лидирует далеко не везде. Южнокорейская компания занимает лидирующее положение в Европе, Африке и Латинской Америке.

В Азии при этом лидирует китайская компания Oppo с 16%, за ней идут Huawei и Vivo с 15%, Xiaomi с 14% и Samsung с 10%. Apple в пятерку лидеров в Азии не входит. Зато в Северной Америке, закономерно, первое место занимает именно Apple с огромной долей в 37%. Samsung при этом находится на втором месте с 25%. Далее следуют LG и Lenovo.

Из неожиданных брендов можно выделить 5% рынка у бренда Alcatel в Северной Америке и 2% в Европе. В Африке и на ближнем Востоке 9% продаж пришлись на турецкую компанию Techno. Также интересно, что компания HMD продала на 73% больше смартфонов Nokia по сравнению с предыдущим годом.

Топ-10 производителей занимают почти 79% мирового рынка смартфонов, тем самым оставляя более 600 брендов конкурировать за оставшиеся 21% рынка. Huawei занимает вторую позицию второй квартал подряд, бренд вырос на 33%.

По материалам НВ
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