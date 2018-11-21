Киевский кинотеатр оборудуют солнечными панелями

На крыше киевского кинотеатра «Краков», на Русановской набережной в Киеве, планируют установить солнечные панели.

В целом, кинотеатр намерены оснастить 240 панелями.

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9 ноября определили победителя тендера, который обязуется установить солнечные панели до конца ноября.

Стоимость работ оценили в 2 млн грн. Здание кинотеатра построено в 1968 году. В 2000-е годы кинотеатр прекратил работу, однако в 2016 году в пресс-службе Киевсовета заявили, что в течение трех лет киевский кинотеатр «Краков» превратят в Европейский культурный центр.