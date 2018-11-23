В Одесской области строятся три ветровые станции на общую сумму 520 млн евро

В Одесской области установят три ветровые электростанции на общую сумму 520 млн евро.

Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.

Читайте также: Кабмин выделил участки под строительство ветроэнергетики в Чернобыльской зоне

«ВЭС будут возведены в соответствии с соглашениями, заключенными с тремя крупными компаниями, – отметил он. – Первые ветровые станции будут введены в эксплуатацию уже к концу 2018 года».

На сегодня известно, что ветровую станцию ​​мощностью 72,6 МВт построит литовская компания “Южное Энерджи”. Предполагается, что ВЭС будет обеспечивать электричеством около 150 тысяч человек.

Вместе с тем проект американской компании “Юкрейн Пауэр Ресорсес” предусматривает строительство ВЭС мощностью 120 МВт и обеспечение электроэнергией 220 тысяч человек.

«Одесская область не только повышает энергетическую базу и выполняет обязательства по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников перед ЕС, но и получает немалые инвестиции», – отметил Максим Степанов.