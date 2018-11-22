Как будет происходить процедура переноса номера

Недавно в Украине озвучили точную дату запуска новой мобильной услуги, которая позволит сменить оператора, но сохранить свой номера телефона. Уже с 1 мая 2019 г. абоненты смогут опробовать эту инновацию.

Услуга по переносу абонентских номеров еще известна как MNP (Mobile Number Portabilit). С помощью этой услуги абоненты смогут выбрать другого оператора, но при этом полностью сохранить свой номер, пишет Сегодня.

Для этого предусмотрена специальная процедура, правда, не слишком сложная.

Выглядит эта процедура следующим образом:

нужно прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.

в заявке необходимо будет указать свои паспортные данные, желаемое время переноса номера и выбрать тот тарифный план, который вам подходит.

заявку будут рассматривать в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис.

если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую сим-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Прерываться предоставление услуг не будет – ваш номер все время будет активным, так как сначала активируется новая sim-карта, а потом деактивируется старая.

После того, как абонент сменит оператора, но оставит свой номер, звонящим ему будет сообщаться, что этот абонент обслуживается в другой сети, поэтому путаницы не возникнет.

Услуга будет платной. Размер оплаты будет устанавливать непосредственно сам оператор, правда, уже сейчас отмечается, что сумма будет чисто символической и посильной для всех абонентов.