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Как получить свою скидку на Черную Пятницу в Цитрусе

Черная Пятница – отличная возможность купить необходимые товары для себя и близких по выгодным ценам! В этом году в магазинах Цитрус вы сможете выбрать желанные гаджеты со скидками до 70%! Акция Black Friday продлится до 25 ноября.

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Черная Пятница в Цитрусе – преимущества для вас

В этом году Цитрус подошел к Black Friday нестандартно: привлек своих покупателей к выбору ассортимента товаров, на которые будут скидки. Цель такого подхода – понять, какие гаджеты наиболее востребованы и желанны для покупателей во время Черной Пятницы. Специально для этого был создан опрос, по которому и составили народный рейтинг желанной техники. За ТОП-10 гаджетов покупатели отдали более 10 тысяч голосов.

Для выбранных товаров Цитрус установил специальные цены: Apple iPhone X 64 ГБ за 26999 грн, Samsung Galaxy S8 64 ГБ со скидкой обойдется в 15999 грн, а Meizu 16th 6/64 ГБ продается за 12499 грн.

Как успеть приобрести товар со скидкой в Черную Пятницу

В магазинах уже представлен широкий выбор смартфонов, техники Apple, смарт-часов, планшетов, ноутбуков, телевизоров, аксессуаров, цифровой техники, гаджетов для фитнеса и здоровья и многого другого по выгодным ценам.

Все товары, участвующие в акции, можно увидеть на сайте – https://www.citrus.ua/actions/black-friday.

Не теряйте времени, ведь Черная Пятница бывает только раз в году!

По материалам Цитрус
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