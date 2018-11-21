Huawei зарегистрировала ряд торговых марок

Сетевые источники сообщают о том, что Huawei направила в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС заявки на регистрацию ряда новых торговых марок, под которыми, как ожидается, будут выпускаться смартфоны.

В документации ведомства перечислены следующие обозначения: 10N, 20C, 20N, 30C, 30N, 40C, 40N, 50C и 50N.

Наблюдатели полагают, что под этими именами в перспективе дебютируют аппараты дочернего бренда Honor.

В ассортименте Honor присутствуют смартфоны со схожей схемой обозначения. Это, к примеру, модели Honor 9N и Honor 8C. Устройства с именами из перечисленного выше списка придут на смену нынешним смартфонам.

Сейчас Huawei является вторым по величине производителем «умных» сотовых аппаратов: эта китайская компания уступает лишь Samsung. В третьем квартале текущего года, по оценкам IDC, Huawei реализовала 52,0 млн. смартфонов, заняв 14,6% глобального рынка.

В течение нескольких ближайших лет Huawei планирует выйти в лидеры на мировой арене смартфонов. Способствовать этому должно, в частности, активное продвижение устройств в европейском регионе.