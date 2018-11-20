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FinRetail: в Украине рынок микрофинансовых кредитов вырос на 32%

FinRetail: в Украине рынок микрофинансовых кредитов вырос на 32%

Рынок микрофинансовых кредитов в 2017 году вырос на 32%.

Об этом в ходе FinRetail 2018 сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, динамику этого сегмента тормозит ограничение, согласно которому компании могут кредитовать клиентов только за счет собственных средств. В частности, МВФ запрещено привлекать депозиты.

«Если снять это ограничение, рост объемов микрокредитования был бы гораздо выше», — уверен Залетов.

Глава ВАФК Анна Замазеева назвала несколько факторов, которые могут стимулировать развитие рынка микрокредитования.

В частности, это господдержка диджитализации рынка, изменение налогового законодательства, снижение процентных ставок и диджитализация финсектора.

Замазеева привела пример Франции, где сейчас самая низкая процентная ставка — 3%.

Но для того, чтобы выйти на самоокупаемость, французским МВФ нужно было бы поднять цены на кредиты на 60%.

«То есть компании за счет своей деятельности покрывают только треть своих расходов. Две трети они получают в виде финансовой помощи, а иногда даже частных пожертвований», — отметила Замазеева.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом finance.ua. Ссылка ниже.

Кредиты до зарплаты и не только 👛

По материалам Минфин.com.ua
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