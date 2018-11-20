Бесплатная рассрочка от monobank: о правилах

У monobank появилась беспроцентная рассрочка. Услуга называется “Покупка частями”.

До её появления у банка была только платная рассрочка, которая представляет собой потребительский кредит под 1,9% в месяц. Новая услуга, в отличие от нее, работает как классическая рассрочка без каких-либо процентных ставок и переплат.

Правда, если платной рассрочкой можно воспользоваться в любых торговых точках мира, где есть платежный терминал, то бесплатной – только в магазинах-партнерах monobank.

Работает “Покупка частями” от monobank довольно просто: вы выбираете товар, оформляете рассрочку, указав удобное количество платежей, и оплачиваете только первый взнос. Банк перечисляет остаток суммы продавцу, а вы постепенно возвращаете ему долг равными платежами.

Журналисты finance.ua разбирались не только в правилах “Покупки частями”, но и сравнили услугу с аналогичной от ПриватБанка:

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