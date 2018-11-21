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JP Morgan снизил прогноз по ценам на нефть

JP Morgan снизил прогноз по ценам на нефть

Американский банк JP Morgan значительно снизил прогноз по ценам на нефть — с $83,5 за баррель до $73 на 2019 год и до $63 в 2020 году.

По словам главы подразделения JP Morgan по нефти и газу в Азиатско-Тихоокеанском регионе Скотта Дарлинга, банк пересмотрел свой прогноз в числе прочего из-за ожиданий, что запасы энергоносителей в Северной Америке будут расти во втором полугодии 2019 года, а также понимания, что предложение превысит спрос в следующем году.

Сейчас отрасль ожидает решений, которые будут приняты в ходе ближайшей встречи стран-членов ОПЕК+,— она состоится 6 декабря.

Ранее в июне страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 1 млн барр./сут.

По мнению господина Дарлинга, чтобы стабилизировать рынок, они должны снизить добычу на 1,2 млн барр./сут. и поддерживать на таком уровне в течение всего следующего года.

В этом году цены на нефть росли в первую очередь в связи с введением санкций в отношении Ирана, но с начала ноября цены на нефть упали уже на 30%.

«Американская политика сыграла свою роль… но в основном дело в соотношении спроса и предложения»,— считает господин Дарлинг.

По материалам Коммерсантъ
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