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Volkswagen урегулировала с Broadcom патентный спор на более $1 млрд

Volkswagen урегулировала с Broadcom патентный спор на более $1 млрд

Автомобильная компания Volkswagen урегулировала патентный спор с производителем чипов Broadcom, подавшим на неё в суд в связи с предполагаемым нарушением целого ряда патентов.

Об этом сообщил агентству Reuters источник, близкий к Volkswagen.

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По словам источника, компании подписали соглашение о внесудебном урегулировании спора. В связи с этим было отменено судебное заседание, запланированное на пятницу. Представитель Volkswagen отказался от комментариев по этому поводу.

Информация о патентных разногласиях автопроизводителя со своим поставщиком крайне скупа. В начале ноября журнал Der Spiegel сообщил об иске, поданном компанией из Калифорнии против Volkswagen, в котором утверждалось, что немецкий автопроизводитель нарушил 18 принадлежащих ей патентов, касающихся технологий, используемых для навигационных и мультимедийных систем таких моделей, как Golf, Passat, Touran и Tiguan, а также в автомобилях Porsche и Audi. Broadcom потребовала выплатить компенсацию ущерба в размере более $1 млрд, пригрозив в случае невыполнения судебным запретом на производство нескольких моделей автомобилей.

Патентные претензии, предъявляемые производителям фирмами-поставщиками, зачастую требующими громадные суммы компенсации ущерба, становятся все более частым явлением по мере распространения цифровых технологий в автомобильной отрасли.

По материалам 3dnews.ru
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