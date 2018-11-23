В Китае установят сотни тысяч мини-клиник с искусственным интеллектом

В клинике-будке алгоритм выслушает жалобы пациента и свяжется с коллегой-человеком для консультации. Проект задумала гонконгская компания Ping An Good Doctor — крупнейший провайдер телемедицинских услуг в Китае.

Как сообщает South China Morning Post, Ping An Good Doctor планирует установить по всей стране сотни тысяч автономных мини-клиник размером с телефонную будку. Каждая из них будет оборудована ИИ-врачом, который проанализирует жалобы пациента, введенные в письменном или голосовом виде. Затем алгоритм отправит собранную информацию коллеге-человеку, который поставит диагноз и выпишет рецепт. Купить необходимое лекарство можно будет в торговом автомате, не выходя из мини-клиники.

Стартап Ping An Good Doctor был основан в 2014 году. В 2015 году на рынок вышло мобильное приложение для общения с врачами, обмена информацией с другими пациентами и покупки лекарств, косметики и сертификатов на оказание медуслуг.

В настоящее время в приложении зарегистрировалось 228 млн пользователей, из которых каждый месяц активны 48,6 млн. Консультации им дают более 5000 врачей, из которых 1037 непосредственно входят в команду Ping An Good Doctor.

За несколько лет приложение собрало более 300 млн отчетов об онлайн-консультациях, которые помогли разработать медицинский ИИ.

Создание ИИ-клиник обойдется в $4300 за каждую. Это значительная сумма для компании, которая остается убыточной, хотя и сокращает потери. Тем не менее, основатель Ping An Good Doctor Ван Тао верит в успех проекта и надеется, что он обеспечит жителям Китая доступ к качественной медицине.