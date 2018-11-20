Страховщики продали 100 тысяч е-полисов ОСАГО

Украинские страховщики уже продали первые 100 тысяч полисов электронной автогражданки.

Об этом на FinRetail 2018 сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Он напомнил, что водители получили возможность покупать не бумажные, а электронные полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев с февраля 2018 года.

«Компании очень активно развивают это направление. И первые 100 тысяч клиентов у нас уже есть», — отметил Залетов.

Он также рассказал, что сейчас завершается процесс внесения изменений в ПДД и в ряд законодательных актов. Так что, в следующем году водителям не понадобятся даже распечатки полисов, которые сейчас им рекомендуют иметь при себе.

При помощи е-полисов владельцы транспортных средств могут кроме традиционного способа приобретения полиса автогражданки, заключать договоры через интернет и получать электронные полисы страхования. Благодаря внедрению электронного полиса упростилась возможность проверки его наличия со стороны полиции, которая сможет это сделать благодаря доступу к централизованной базе данных МТСБУ.

Также, после регистрации всех полисов в базе, вероятность приобретения полиса у мошенников сводится к минимуму, а потребители финансовых услуг получают дополнительные гарантии будущих выплат.

Имея электронный договор, водителю не обязательно иметь при себе его бумажную версию. Проверка валидности полиса осуществляется сотрудниками Национальной полиции по регистрационному номеру автомобиля, либо по номеру самого договора. Сама проверка осуществляется в режиме онлайн с помощью планшета. Бумажный полис имеет равную с ним юридическую силу.

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