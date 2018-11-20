Президент Xiaomi показал смартфон, который подключен к сети 5G (фото)

Глава Xiaomi Лин Бин в своем аккаунте в Weibo показал флагманский Xiaomi Mi MIX 3, который подключен к мобильной сети пятого поколения.

На снимке виден логотип Android Pie в верхнем левом углу и значок сигнала 5G вверху справа.

25 октября китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о своем новом смартфоне Mi MIX 3. Это первый смартфон, который оснащен магнитным слайдером с полноэкранным дисплеем. Во время запуска Xiaomi подтвердило, что в первом квартале 2019 года будет выпущена 5G-версия Mi MIX 3.

Фотография от президента Xiaomi указывает на то, что разработка новой версии телефона Mi MIX 3 уже находится на стадии тестирования. Если все пойдет по плану, есть вероятность, что мы увидим презентацию телефона в течение CES 2019 в январе или MWC 2019 в феврале.

Предполагается, что вариант 5G Mi MIX 3 будет иметь те же характеристики, что и исходная модель. Смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 × 2340 пикселей). Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Что касается камеры, то на задней панели установлена ​​двойная камера с 12-мегапиксельным центральным сенсором Sony IMX363 с диафрагмой f / 1.8 и еще одним 12-мегапиксельным дополнительным сенсором Samsung S5k3M3 + с диафрагмой f / 2.4. На лицевой стороне также установлена ​​двойная камера – 24-мегапиксельный первичный сенсор Sony IMX576 и 2-мегапиксельный второй датчик.

Пока гаджет доступен только в Китае. Начало продаж Xiaomi Mi Mix 3 в Европе запланировано на 1 декабря этого года. Также Xiaomi запланировала презентацию в Нью-Йорке 8 декабря. Пока еще не известно, что компания планирует представить на мероприятии, но считается, что Xiaomi может запустить Mi MIX 3 на рынок США.