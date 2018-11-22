Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 68 0

В Польше более 90% фирм хотят взять на работу иностранцев

В Польше более 90% фирм хотят взять на работу иностранцев

Руководство 93% польских предприятий хотят трудоустроить иностранцев минимум на девять месяцев.

Об этом со ссылкой на Польско-украинскую хозяйственную палату сообщает Польское радио.

Отмечается, что такие результаты были получены в результате опроса, в котором приняли участие 124 фирмы со всей Польши.

“83% анкетируемых фирм решается принять на работу иностранцев из-за нехватки работников с необходимой квалификацией. По поводу сложных процедур, связанных с трудоустройством, 77% фирм не приняли иностранца на работу вовремя, а 29% декларирует потерю поручений или контрактов, вызванную недостатком возможности взять на работу иностранца”, – говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд, спецификой Польши является то, что значительная часть польских граждан работает на рынках других стран, и эта тенденция сохранится, а с другой – в Польше работают иностранцы.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина