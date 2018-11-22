В Польше более 90% фирм хотят взять на работу иностранцев

Руководство 93% польских предприятий хотят трудоустроить иностранцев минимум на девять месяцев.

Об этом со ссылкой на Польско-украинскую хозяйственную палату сообщает Польское радио.

Отмечается, что такие результаты были получены в результате опроса, в котором приняли участие 124 фирмы со всей Польши.

“83% анкетируемых фирм решается принять на работу иностранцев из-за нехватки работников с необходимой квалификацией. По поводу сложных процедур, связанных с трудоустройством, 77% фирм не приняли иностранца на работу вовремя, а 29% декларирует потерю поручений или контрактов, вызванную недостатком возможности взять на работу иностранца”, – говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд, спецификой Польши является то, что значительная часть польских граждан работает на рынках других стран, и эта тенденция сохранится, а с другой – в Польше работают иностранцы.