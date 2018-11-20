Депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада утром 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов.

Закон, в частности, с 1 июля 2019 года увеличивает на 9% ставки акцизного налога на табачные изделия.

При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

С 1 января 2019 года повышается ставка экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками.

Также установлено, что с 1 января 2019 до 31 декабря 2019 года (включительно) к ставке рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды применяется коэффициент, равный 1,1.

На 50% увеличиваются ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Кроме того, в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего.

Закон снижает порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Норму планируют применять в полной мере после переходного периода, который продлится с 1 января до 30 июня 2019 года.

Также предусмотрено признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.

Напомним, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины Рада приняла за основу в первом чтении 8 ноября. После ряда неудачных голосований документ поддержали 233 депутата.