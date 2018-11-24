Анна Швиденко: как инвестировать корректно

Спрос на инвестирование за границу сильно возрос, особенно учитывая последние изменения в валютном законодательстве летом 2017 года.

Только лишь за первые 10 месяцев 2018 года НБУ выдал около 1500 индивидуальных лицензий (так называемых «е-лицензий»), по которым были совершены перечисления заграницу на сумму свыше 30 млн долларов.

Давайте разберемся, какие именно операции считаются инвестированием за рубеж. Согласно Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, – это валютная операция, по которой субъект инвестиции вкладывает валютные ценности в объекты инвестиции за границей с целью получения прибыли либо достижения социального эффекта.

Таким образом, инвестициями считаются создание юридических лиц за границей, покупка корпоративных прав и ценных бумаг, покупка недвижимости и др.

Согласно Постановлению НБУ №54 от 15 июня 2017 года, индивидуальные лицензии выдаются физическим-лицам резидентам (не ФЛП) в следующих случаях:

1). Для инвестиции за границу в размере до 50 тыс. долларов включительно.

2). Для оплаты услуг по договору страхования жизни на сумму до 50 тыс. долларов включительно.

3). Для размещения валютных ценностей за пределами Украины на сумму до 50 тыс. долларов включительно.

На данный момент, получение такой индивидуально лицензии является наиболее простым и легальным способом для инвестирования заграницу в случае, если желаемая сумма инвестиции не превышает 50 тыс. долларов.

Для этого необходимо обратиться в банк, где у вас уже открыт счет, заполнить заявление, а также подтвердить происхождение средств и цель инвестирования.

Эти документы передаются банком в НБУ, и после этого НБУ выдает е-лицензию на проведение такой операции путем внесения данных в АИС.

Что же делать, если размер желаемой инвестиции превышает 50 тыс. долларов?

1). Срок лицензии.

Лимит в 50 тыс. долларов действует в течение календарного года, а не в течение 12 месяцев с момента получения е-лицензии. Таким образом, если вы получите индивидуальную лицензию сейчас / в декабре, то уже в январе 2019 года вы сможете снова податься на получение лицензии и отправить за границу еще 50 тыс. долларов.

2). Получение индивидуальной лицензии НБУ (для операций свыше 50 тыс. долларов).

Можно подать документы напрямую в НБУ для получения лицензии для инвестирования за границу свыше 50 тыс. долларов. Получение такой лицензии более затратное по времени, количеству предоставляемых документов и усилиям, чем получение е-лицензии. НБУ будет рассматривать заявку около 25 рабочих дней.

Новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях» (вступает в силу в феврале 2019 года) предусматривает еще более либеральную систему валютного регулирования по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

В ноябре 2017 года на сайте НБУ была опубликована информация о проектах постановлений нового валютного регулирования, а также инфографика по планируемым изменениям.

Отмечается, что планируется установление е-лимита для инвестиций за границу на время переходного периода, и отсутствие любых ограничений как конечную цель.

Анна Швиденко, партнер Stron Legal Services