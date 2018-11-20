В Китае создали диспетчерскую для дронов

Администрация гражданской авиации Китая в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун запустила в пилотном режиме автоматизированную диспетчерскую систему для дронов.

Как сообщает Синьхуа, система обеспечивает быстрое одобрение полетного плана беспилотника, корректировку маршрутов в режиме реального времени, а также быструю идентификацию дронов.

Операторы беспилотников в Шэньчжэне могут зарегистрироваться в системе и подавать заявки на полет с помощью портала UTMISS.

Постепенное снижение стоимости легких гражданских беспилотников приводит к тому, таких аппаратов становится все больше и больше. Специалисты полагают, что в ближайшем будущем беспилотников станет достаточно много, чтобы они начали представлять опасность для пилотируемых летательных аппаратов и других дронов. Это означает, что в ближайшем будущем должна возникнуть потребность в системе, отслеживающей и управляющей совместными полетами пилотируемой и беспилотной авиации.

По словам Гэ Сяомина, директора проекта диспетчерской системы для дронов, заработавшей в Шэньчжэне, она может обмениваться информацией с системами управления полетами военной и гражданской авиации.

Другие подробности о запущенной в пилотном режиме системе не уточняются. В частности, неизвестно, требует ли новая система какой-либо модификации дронов, чтобы они могли исполнять указания автоматического диспетчера.