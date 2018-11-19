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iPhone X вернут в продажу из-за провала iPhone Xs

iPhone X вернут в продажу из-за провала iPhone Xs

Корпорация Apple возобновит производство iPhone X для продажи устройств в некоторых регионах.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr.

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Отмечается, что Apple будет продавать через партнеров «устаревший» iPhone X лишь в нескольких регионах, где падение продаж новых устройств особенно сильное. То же самое происходило с iPhone 6, который вернули в продажу после официального прекращения производства. По этой же причине компания планирует снизить цены на Xr в Японии, предложив операторам связи льготные условия.

На данный момент самым популярным смартфоном Apple в этой стране являются iPhone 8 и 8 Plus. Однако издание не указывает, насколько сильно будет снижена цена на новый iPhone.

После осенней презентации новых смартфонов Apple убрала с официального сайта информацию об iPhone X, SE и 6s. Это означает, что производство и продажа смартфонов прекращены, компания также прекратила продажу аксессуаров для этих моделей. Таким образом, на данный момент официально можно купить лишь iPhone Xs, Xs Max, Xr, 8 и 7.

Помимо этого, в конце октября Apple без объяснения причин подняла цены на собственные компьютеры и планшеты в России на 8-20 тысяч рублей.

Затем, по итогам квартального отчета Тим Кук назвал российский рынок слабым с точки зрения финансовых показателей для компании. Слабые показатели в России, Индии, Бразилии и Турции подвели финансовые результаты компании, которые хоть и оказались рекордными, но все же не достигли уровня прогнозов большинства аналитиков.

“Apple видит некоторую макроэкономическую слабость на некоторых развивающихся рынках”, – резюмировал гендиректор.

По материалам bigmir.net
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