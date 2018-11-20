Революция в мире батареек: появилось новое изобретение

В Китае запустили производство твердотельных аккумуляторов, емкостью свыше 400 Вт∙ч/кг. Для сравнения, действующие литий-ионные батареи имеют емкость 250-300 Вт∙ч/кг.

Разработка принадлежит стартапу Qing Tao Energy Development из Технического Университета Цинхуа. Авторы представили первое подобное изобретение в области.

Производственная линия, которую запустили в городском уезде Куньшань на востоке Китая, сначала будет иметь мощность 100 МВт·ч в год. А к 2020-му ее должны увеличить до 700 МВт*ч.

Для сравнения, мощности 100 МВт·ч в год должно хватить для того, чтобы оснастить до 2 тыс. электромобилей с “большим запасом хода”.