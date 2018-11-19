Саботаж балансировки газа угрожает отопительному сезону, - "Нафтогаз"

В НАК “Нафтогаз Украины” сообщили о саботаже начала работы системы балансировки газа со стороны компаний, снабжающих население газом.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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“В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа НАК “Нафтогаз Украины” обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа”, – говорится в сообщении компании.

В “Нафтогазе” рассказали, что после завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточной балансировки были выявлены недостатки в наполнении системы. В частности, облгазами была предоставлена неполная или недостоверная информация о потребителях. В связи с этим в НАК заявили, что это делает невозможным корректную регистрацию потребителей.

В компании поясняют, что отсутствие корректной информации о потребителе в реестре Информационной платформы означает, что такой потребитель не сможет получать газ с 1 декабря.

“Нафтогаз” обратился к председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко с письмом, в котором говорится о недопустимых рисках, которые ставят под угрозу внедрение суточной балансировки с 1 декабря.