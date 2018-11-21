Мировой рынок "умных" колонок вырос на 137%

Объем мирового рынка “умных” колонок достиг 19,7 млн штук в третьем квартале 2018 года, превысив показатель годичной давности на 137%.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Canalys.

Amazon осталась лидером, однако поставки устройств Echo в годовом исчислении поднялись лишь на 1,3%, до 6,3 млн штук, что соответствует 31,9% в общем объеме рассматриваемого рынка. Вплотную к Amazon подобралась Google, которая отгрузила 5,9 млн динамиков Home, показав рост на 187%. Рыночная доля Google достигла 29,8%.

В тройку лучших вошла Alibaba, нарастившая продажи смарт-колонок в 200 раз, до 2,2 млн единиц, а долю за год – с 0,1% до 11,1%. Этот скачок произошел во многом благодаря стремительному (почти в 100 раз) подъему китайского рынка “умных” акустических систем с голосовым управлением. В третьей четверти 2018 года китайцы приобрели порядка 5,8 млн таких гаджетов.

В топ-3 стран, где больше всего продается смарт-колонок, входят США и Великобритания. Причем последняя вошла в этот список впервые, опередив Южную Корею с результатом в 1 млн проданных устройств. На британском рынке нет равных Amazon, Google и Apple.

Крупнейшим рынком сбыта “умных” колонок остается США, где в третьем квартале 2018 года продажи такого оборудования составили 8,3 млн экземпляров. Здесь, равно как и в Великобритании, доминирует продукция брендов Amazon, Google и Apple.

В Китае наибольшим спросом пользуются колонки Alibaba, Xiaomi и Baidu. Причем благодаря домашнему рынку Xiaomi поднялась на четвертое место в группе крупнейших в мире производителей “умных” колонок. В третьем квартале 2018 года компания увеличила отгрузки устройств в 300 раз и зарегистрировала долю в размере 9,7%.

По прогнозам аналитиков Canalys, объем глобального рынка “умных” колонок в 2018 году достигнет 75 млн штук, чему будут способствовать дни массовых распродаж, таких как Amazon Prime Day и Black Friday.

Согласно оценкам Strategy Analytics, в третьем квартале 2018 года рынок “умных” колонок достиг рекордной отметки в 22,7 млн штук. Это на 197% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Аналитики Global Market Insights прогнозируют, что к 2024 году продажи “умных” колонок в глобальном масштабе будут измеряться 30 млрд долларов.