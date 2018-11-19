Дом с химерами отреставрируют за 18,4 млн гривен

Реставрационные работы в государственной резиденции на улице Банковой, 10 в Киеве, также известной как Дом с химерами, оценили в 18,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные тендера на сайте электронной торговой системы ProZorro.

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В рамках заказа планируется обновить скульптуры и фасад, почистить окна и двери, отремонтировать крышу и балконы, а также крыльцо главного входа, восстановить плитку и провести озеленение территории.

Отметим, что аукцион должен пройти 28 ноября.

Добавим также, что реставрационные работы намерены завершить к концу 2019 года.