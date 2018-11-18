УЗ сообщила, когда разблокирует продажу билетов на праздники

Продажу билетов на все поезда, которые будут отправляться после 9 декабря, снова откроют с 26 ноября.

В Укрзализныце объяснили, что в график движения поездов вносятся окончательные корректировки, связанные с ремонтом инфраструктуры и запуском скоростного экспресса Киев-Пассажирский – Международный аэропорт «Борисполь».

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Также 5 декабря можно будет приобрести билеты на дополнительные поезда, которые запустили к новогодним праздникам.

Отметим, что с 9 декабря пассажирские поезда будут ездить по новому графику.

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