В Украине завершился сезон ремонта дорог (инфографика)

В Украине завершился сезон ремонта и строительства дорог в 2018 году.

Об этом во время заседания Кабмина в среду, 21 ноября, сообщил глава Укравтодора Славомир Новак.

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“Мы завершили строительный сезон. Едва ли не впервые за годы независимости он завершен в конце октября – начале ноября. Это европейский уровень выполнения работ в рамках строительного сезона. В этом году мы придерживались маршрутного принципа. Наша цель – к 2022 году соединить все областные центры между собой”, – сказал Новак.

По его словам, на дорогах государственного значения выполнен ремонт и строительство дорог на 95%. “Фактически, на сегодня имеем 100% выполнения работ”, – уточнил он.

Глава Укравтодора также рассказал, что работы на дорогах местного значения выполнены более чем на 63%. Он отметил, что лучшие показатели по ремонту и строительству дорог – в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях.

При этом, слабые показатели, по его словам, – в Луганской, Николаевской, Тернопольской, Одесской областях. Новак добавил, что Укравтодор не является контролирующим органом выполнения работ на дорогах местного значения, а ответственными за это являются ОГА.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян при этом заявил, что в следующем году контролирующие органы будут проверять не только качество строительства дорог, но и качество использованных для них материалов.

“Будут проверяться массово все асфальтные заводы, все сырье, которое закупается, чтобы потом не было больших глаз, мы этого не знали, что такой битум такой вязкости может использоваться”, – отметил министр.