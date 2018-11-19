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Для жителей Днепра цены на отопление могут вырасти почти на 16%

Для жителей Днепра цены на отопление могут вырасти почти на 16%

Национальная комиссия государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тарифы для жителей Днепра на 15,9%. Таким образом, цены на производство тепловой энергии населению для “Теплоэнерго“могут подняться на 216,71 гривен до 1 579,51 гривен/Гкал.

Об этом свидетельствует обнародованный на сайте регулятора проект решения к заседанию, запланированному на 23 ноября.

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Согласно документу для абонентов без счетчиков цена на отопление увеличится на 15,9%, или на 6,01 гривен до 43,8 гривен квадратный метр.

Тариф на центральное горячее водоснабжение для абонентов “Теплоэнерго” увеличится на 11,71%, или на 10,19 гривен до 97,39 гривен при условии подключения полотенцесушителей и на 9,58%, или на 7,71 гривен до 88,19 гривен без полотенцесушителей.

Предприятие “Теплоэнерго” эксплуатирует 374 котельные, имеет 108 тепловых пунктов и почти 1350 км тепловых сетей. Топливом для всех котельных является природный газ. Компания подает тепло во все районы города и в поселок Слобожанское.

По материалам Ура-информ
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